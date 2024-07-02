الرئيس الإيطالي: صداقة عظيمة وتعاون متزايد مع البوسنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، الضوء على “صداقة عظيمة وتعاون متزايد تجمعاننا مع البوسنة”.

وخلال استقباله نظيره في البوسنة والهرسك، دينيس بيسيروفيتش في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، الثلاثاء، قال الرئيس ماتّاريلا، إن “زيارة الرئيس بيسيروفيتش لإيطاليا، تُعدّ بمثابة فرصة لتأكيد الصداقة العظيمة القائمة بين إيطاليا والبوسنة والهرسك”.

وخلص رأس الدولة الإيطالية، إلى القول، إن هذه الزيارة، تشير أيضاً إلى “الرغبة بتوسيع نطاق التعاون الثنائي”.

ووفقاً لديوان الرئاسة الإيطالية، “فقد دعا الرئيس ماتّاريلا نظيره البوسني في وقت لاحق، إلى تناول وجبة الإفطار”، واختتم بالقول إن “اللقاء تم بحضور نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريللي”.