تاياني: مساهمتنا بمهمة (أسبيدس) خير مثال لتصميمنا على تأمين الملاحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “خير مثال على تصميمنا، يتمثل بمساهمتنا الكبيرة في مهمة (أسبيدس) الأوروبية بالبحر الأحمر، لتأمين الملاحة وحركة المرور التجارية في المنطقة”.

وأضاف الوزير تاياني في رسالة بعثها إلى جمعية النقل البحري (أسّارماتوري) الثلاثاء، أن “العملية، التي تتولى إيطاليا قيادتها التكتيكية، لا تنفك تحقق نتائج مشجعة، وقد استفادت حتى الآن أكثر من 100 سفينة تجارية من أنشطة المرافقة”، وفي “الوقت نفسه، نواصل رفع مستوى الوعي لدى شركائنا الدوليين، مع تسخير رئاستنا لمجموعة السبع بشكل خاص”.

وذكر تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أن “وزراء تجارة مجموعة السبع في اجتماعهم بمدينة ريجّو كالابريا (جنوب) في 16 تموز/يوليو الجاري، سيتناولون في جلسة خاصة مع ممثلي الأعمال والدول الثالثة المدعوة، مسألة مرونة سلاسل التوريد، مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيرات أزمة البحر الأحمر”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “أستطيع أن أؤكد أنني ملتزم شخصيا بمعالجة الصعوبات الناشئة عن الوضع في البحر الأحمر، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية نظام النقل البحري الإيطالي ونظام إنتاجنا من عواقب هذه الأزمة”.