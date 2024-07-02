مونتي: الحاجة لتحالف واسع تدفع إيطاليا للتصويت لصالح فون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماريو مونتي، أن رئيسة الوزراء جورجا “ميلوني إذا صوتت لصالح فريق فون دير لاين، فيمكن أن يكون دور إيطاليا أكثر وضوحا، والبديل لذلك غير مأمول”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الثلاثاء، قال عضو مجلس الشيوخ، ماريو مونتي، إن “زعماء الأحزاب الأوروبية الكبرى وأورسولا فون دير لاين لم يتعاملوا مع أمر التعيينات الأوروبية بأفضل طريقة”، لكن “كان يجب على ميلوني في رأيي أن تقبل الجلوس على الطاولة كرئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، تلبية لما دعيت للقيام به”.

وحول عدم وضوح ما إذا كانت إيطاليا ستصوت لصالح فريق فون دير لاين الجديد، حتى الآن، وعما إذا كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية لصالحها، أجاب مونتي: “أعتقد أنها ستنجح في الاختبار، وأن من مصلحة أوروبا أن يحدث هذا”، فـ”بين 9 حزيران/يونيو والاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، كانت هناك أخطاء من جانب الجميع، لكن إذا نظرنا إلى الجوهر في هذه السنوات الخمس، فإن فون دير لاين أبلت حسناً، وآمل أن تحظى أيضاً بأصوات حزب الخضر وجزء من البرلمان الأوروبي، للأسباب التي سبق وأن ذكرتها”، فـ”لإدارة أوروبا ومشاكلها، هناك حاجة لتحالف واسع النطاق”.

وأوضح مونتي، أن من بين أولويات مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة، “لن أضع خطة إنعاش جديدة، بقدر ما كانت مفيدة، وسأتجنب الانتقال من خطة إلى أخرى، وإذا كان هناك أي شيء، فلنبذل أقصى الجهود لزيادة الموارد المشتركة بشكل كبير”، مبيناً أن “الميزانية، التي لا تزال تساوي فاصلة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، هي الحاوية التي يجب ملؤها بالاستثمارات والنفقات المشتركة التي سيتم فرضها بين وقت لآخر”.

وتابع: “أود أن أقول اليوم إن الأولوية الأخرى هي زيادة نفقات الدفاع عن القدرة التنافسية الأوروبية، مع أخذ حقيقة مفادها أن العالم منقسم الآن إلى ثلاث كتل بنظر الاعتبار: الولايات المتحدة، الصين وأوروبا”. واختتم بالقول: “لكن لتحسين القدرة التنافسية الأوروبية، فإنني أتجنب تماماً العودة لاستخدام المساعدات الوطنية، التي من شأنها أن تفكك السوق الموحدة فعلياً”.