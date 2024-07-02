إيطاليا: تراجع نسبة التوظيف إلى 62.2% واستقرار البطالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “معدلات التوظيف بالنسبة للرجال والشباب الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً قد انخفضت”، لكنها “شهدت نمواً بالنسبة للنساء والموظفين ذوي عقود العمل الدائمة”.

وقالت المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في بيان الثلاثاء، إن “في شهر أيار/مايو الماضي، انخفض عدد العاملين مقارنة بالشهر السابق”، بينما “ظل عدد العاطلين عن العمل مستقراً وازداد عدد الأشخاص غير النشطين”.

وذكر البيان، أن “​​معدل التوظيف قد ينخفض بحاصل 0.1%، أي ما يعادل 17 ألف شخص بالنسبة للرجال، الموظفين بعقود محددة المدة، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ومن هم فوق سن الخمسين أيضاً”، بينما “ارتفع المعدل بدلاً من ذلك بين النساء، الموظفين الدائمين وفي الفئات العمرية المتوسطة”. وقد “انخفض ​​معدل التوظيف إلى نسبة 62.2%”، أي بفارق 0.1 نقطة مئوية.

وأشارت المعطيات إلى “استقرار عدد الباحثين عن عمل بسبب نمو النسبة بين الرجال والفئة العمرية من 25-34 سنة، وانخفاضه بين النساء وبقية الفئات العمرية”. واختتم البيان بالقول، إن “معدل البطالة بقي مستقراً عند 6.8%، مقابل ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 20.5%”، أي بحاصل 0.1 نقطة مئوية.