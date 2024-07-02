إيطاليا: ارتفاع العبء الضريبي إلى 37.1% في الربع الأول لـ2024

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في الربع الأول من عام 2024، بلغ العبء الضريبي نسبة 37.1%”، أي “بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في تقريره عن الحسابات ربع السنوية، الذي صدر الثلاثاء، إن “في الربع الأول من العام، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق”، والتي “تباطأت قليلاً بسبب الزيادة في الأسعار للمستهلك (بحاصل 0.2% تبعا للتغير الفصلي في معامل الانكماش الضمني للاستهلاك العائلي”.

وأضاف بيان المعهد، أن “الدخل المتاح للأسر، ارتفع بالقيمة الاسمية بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.5%”، كما “ارتفع ميل الأسر إلى الادخار بنسبة 2.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 9.5%”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “على صعيد الشركات، تراجعت حصة أرباح تلك غير المالية بـ42.7% تقريباً”، أي “بحجم 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفصل السابق”، مقابل “ارتفاع معدل استثمار الشركات غير المالية بحاصل 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق ليبلغ نسبة 20.5%”.