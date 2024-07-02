مسؤولة محلية إيطالية تشجب حادث عنف عنصري وتطلب تدخل الوزير بيانتيدوزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مسؤولة محلية إيطالية، منددة، بأن “العدوان والإهانات ذات الطابع العنصري التي تعرض لها أطفال وأسر من أصل هندي وبنغلادشي مساء الأحد الماضي في حي توربينياتارا (روما) تمثل موقفاً خطيراً”.

وأضافت مستشارة المجلس الإقليمي للحزب الديمقراطي، مارتا بونافوني، في مذكرة الثلاثاء، أن “الأمر يُعدّ خطيراً لا بسبب أعمال العنف التي تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص وحسب”، بل “بسبب المناخ الثقافي للكراهية والتعصب أيضاً”.

وتابعت: “لهذا السبب أيضاً، يجب أن تلقى هذه الحادثة ردًا حازمًا ومناسبًا على الفور من جانب المؤسسات الديمقراطية في البلاد، كما أضم صوتي إلى الطلب الذي رفعته الرابطة الوطنية للمعارضين الإيطاليين (ANPI) إلى وزير (وزير الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي، لكي يتم تحديد المسؤولين على الفور وتقديمهم إلى العدالة”.

وخلصت بونافوني الى القول، إن “الجمهورية، التي ولدت من رحم النضال ضد الفاشية ورفض المنطق العنصري للنظام الدكتاتوري، لا يمكنها أن تتسامح مع مثل هذه الأحداث، وبشكل خاص في لحظة تاريخية كهذه التي نعيشها”.