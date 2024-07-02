السفير الإيطالي بلبنان يزور كتيبة بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ توجه السفير الإيطالي لدى لبنان، فابريتسيو مارتشيللي إلى قاعدة الكتيبة الإيطالية قوة السلام المؤقتة الاممية (يونيفيل) بقاعدة شامة في جنوب لبنان، حيث كان باستقباله قائد لواء توريننسي، الجنرال إنريكو فونتانا، الذي يرأس القطاع الغربي للبعثة الأممية.

ووفقاً لمذكرة للسفارة الإيطالية ببيروت، الثلاثاء، فقد “التقى السفير أفراد الكتيبة، وأعرب لهم عن دعمه وتضامنه للعمل الذي يقومون به في ظل هذا الوضع المعقد، لصالح السلام والاستقرار في لبنان”.

وقال بيان السفارة، إن “الزيارة كانت فرصة أيضاً، للحظي من جانب الجنرال فونتانا وكادره، تحديثًا تشغيليًا عن سياق القطاع الغربي، والأنشطة التي يقوم بها حفظة السلام الإيطاليون كل يوم وفقًا للقرار 1701″، ولا سيما “أنشطة التعاون المدني العسكري (CIMIC) لصالح السكان المحليين”.

وذكر البيان، أنه “قبل مغادرته شامة، تمت مرافقة السفير مارتشيللي في جولة بالقاعدة، التي وصفها الجنرال فونتانا بأنها حاملة طائرات راسية للتأكيد على خصائص الاكتفاء الذاتي التي تتمتع بها، ولإدراك قدراتها اللوجستية والقيادية بشكل أفضل”.

هذا وتأتي الزيارة في الذكرى الـ31 لوفاة الحائز على الميدالية الذهبية للبسالة العسكرية الملازم أندريا ميلليڤوي، الذي سقط خلال مهمة حفظ السلام الأممية في الصومال، والذي دُعيت قاعدة قوات حفظ السلام الإيطالية في جنوب لبنان باسمه.