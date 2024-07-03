تاياني يطالب فون دير لاين بضمانات من أجل دعمها لولاية ثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني إنه سيطلب ضمانات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإعادة انتخابها لولاية ثانية في الثامن عشر من شهر تموز/يوليو الجاري.

ويقود تاياني حزب (فورتسا إيتاليا) الذي اسسه الراحل سيليفو برلسكوني وينتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي الداعمة لفون دير لاين.

وقال تاياني، في مقابلة الأربعاء مع موقع إعلامي إيطالي “نحن جزء لا يتجزأ من حزب الشعب الأوروبي ومن المؤيدين الكبار للاستقرار السياسي لأوروبا والذي بدونه ستتعرض الأسواق والاستثمارات المستقبلية للخطر”.

وأضاف تاياني، الذي دعا في أكثر من مناسبة لتحالف بين حزب الشعب الأوروبي والليبراليين ومجموعة المحافظين والاصلاحيين التي تقودها شريكته في الحكم جورجا ميلوني: “سنصوت لصالح فون دير لاين، لكننا نطلب منها ضمانات محددة بشأن محتويات مكافحة تغير المناخ التي لا يمكن أن تتجاهل القدرة التنافسية للصناعة والزراعة”.

وقال “سنطلب أيضًا التزامات بشأن قضايا الهجرة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا”.

وأردف: “أعضاء البرلمان الأوروبي بحزبنا المشاركين في اجتماع مجموعة حزب الشعب الأوروبي في كاشكايش (البرتغال) سيقولون هذا بوضوح شديد. بطبيعة الحال، نحن ضد التوسيع لضم حزب الخضر (لتحالف الأغلبية)، الذي لا تتوافق برامجه مع برامجنا”.

وردا على سؤال حول تصدر أقصى اليمين الفرنسي للانتخابات التشريعية، قال تاياني “ليس الممكن إجراء تقييمات إلا بعد السابع من الشهر الجاري (بعد الجولة الثانية)، ومهما كانت نتيجة التصويت، سأتحاور مع وزير الخارجية الجديد”.