البابا لمجموعة مهاجرين: لا تفقدوا الأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نقل ناشط إنساني عن البابا فرنسيس قوله لمجموعة مهاجرين: “لا تفقدوا الأمل”.

هذا وقد استقبل البابا فرنسيس بعد ظهر أمس الثلاثاء، إبراهيم لو من السنغال وإبريما كوياتي من غامبيا، وهما مهاجران وصلا إلى إيطاليا بعد رحلات خطيرة مروراً بليبيا، وقد ألّفا معاً كتاباً يسردان فيه ما توجب عليهما مواجهته بحثا عن مكان جديد للعيش فيه. وقد رافق مؤلفَي الكتاب خلال اللقاء، عدد من المهاجرين، المرشد الروحي لمنظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، الأب ماتّيا فيراري، ومؤسسها لوكا كازاريني.

وبهذا الصدد، قال كازاريني، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، إن “لقاء البابا لأشخاص سُلب منهم كل شيء، يمنحهم رمز رجاء ملموس، إنه شخص عظيم صلينا خلاله معاً”. وذكر أن “البابا حالما رآني، كرر عبارة يرددها غالباً: ما أزال على قيد الحياة”.

وتابع، “ثم تعاقبت القصص المؤلمة للمهاجرين الثلاثة الناجين”، الذين “أخبرهم البابا بألا يفقدوا الأمل أبداً. إنهم أناس نجوا من الجحيم، يحملون آثار التعذيب على أجسادهم وفي أرواحهم. لقد تحدث إبراهيم عن جحيمه المتمثل في خبز وماء، وكتب إبريما: أنا وقدماي الحافيتين، الذي سرد كيف تم بيعه كعبد”. وقال: “يجب أن تُروى قصصهم في المدارس”.

وذكر الناشط الإنساني، أن “المهاجرين الثلاثة، أمضوا الوقت كله وهم يقولون: شكراً. إنه أمر مثير للاهتمام ويجب أن يثير لدينا التفكير، لأن ما مروا به يمكن أن يولّد مشاعر الكراهية، الاستياء، اليأس والغضب. وبدلاً من ذلك، اختاروا التشبث بالأمل وابداء الامتنان للبابا، كأب لهم، بل ولإيطاليا أيضاً”.

وخلص كازاريني، الى القول: “إننا لا نرى سوى الرعب في بعض الأحيان، لكن هناك أشخاصاً كثيرين ممن يعمدون إلى مد يد المساعدة بسخاء”.

وقد أعلنت حاضرة دولة الفاتيكان، أن “البابا فرنسيس، الذي قام في الأيام الأخيرة، كعادته خلال العطلة الصيفية، بتعليق لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة كنيسة القديس بطرس، في إطار تخفيف التزاماته، يواصل إجراء لقاءات انفرادية مع الناس بمقر إقامته (بيت القديسة مرتا)، إذ أمضى يوم أمس ساعة ونصف مع مجموعة مهاجرين، نجوا من التعذيب ومن معسكرات الاحتجاز الليبية”.