بوريل يهنئ بدر عبدالعاطي ويحيي سامح شكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالتهنئة لوزير الخارجية المصري الجديد والشكر للسابق سامح شكري.

وقد أدى الجهاز التنفيذي المصري الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وكتب بوريل على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “مبروك لبدر عبدالعاطي لتعيينه وزيرا لخارجية مصر”، وقال: “أتطلع إلى مواصلة العمل معًا، والاستفادة من خبرته في بروكسل”، في إشارة إلى عمل الوزير الجديد في السابق مندوبا لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف بوريل “تحية ودية لسامح شكري، الذي وجدت فيه دائمًا على مر السنين شريكًا موثوقًا ومتحمسًا”.

ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية) عن عبدالعاطي الإشارة عقب أداء اليمين الدستوري إلى الدور الإقليمي لبلاده، الذي “بات واضحًا للعيان ومشهود به، كما أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات”.

ووفق رئيس الدبلوماسية المصرية الجديد، فإن “الاتحاد الأوروبي لم يجد دولة يمكن الاعتماد عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم، التي تحرص حرصًا كبيرًا على أن يكون الدور المصري مهمًا ونشيطًا حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل”.