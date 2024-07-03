قلق مسيحي بشأن فرض بلدية القدس ضريبة عقارية على الكنائس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اجتمع بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة “في أجواء إيجابية” مع رئيس بلدية القدس موشيه ليون، لتسليمه رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتعبير له عن “قلقهم إزاء الإجراءات القانونية الأخيرة التي تم اتخاذها بحق الكنائس من أجل تحصيل ما يسمى بالضريبة العقارية”.

وفي الاجتماع، “أكد رؤساء الكنائس موقفهم الكامن في أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب من قبل البلديات لا تتوافق مع الوضع الراهن وحقوق الكنائس المعترف بها والممنوحة منذ قرون لمساهمتها الهائلة للأرض المقدسة وإلى مدينة القدس”، حسبما جاء في مذكرة الأربعاء بهذا الصدد.

وبالنسبة للقادة المسيحيين، فإن “أي حل للقضايا العالقة بين الكنائس والبلديات يجب أن يتم من خلال الحوار مع الحكومة التي لديها رؤية شاملة للقضية والعلاقات المعقدة”.

وبحسب المذكرة، أكد رؤساء الكنائس “استعدادهم للحوار مع اللجنة الخاصة التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض في عام 2018، والنظر إلى البلديات كجزء من هذا الحل الشامل”.

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس قد انتقدت قبل أيام ما وصفته بـ”السياسات والاجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس واملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة”، والتي “تهدف للضغط على الوجود المسيحي الاصيل وتهجيره قسريا وبسط سيطرتها الكاملة على تلك الكنائس واملاكها، خاصة في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوي رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس في القدس المحتلة”.

كما أكدت اللجنة في بيان اصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري على “المواقف المبدئية والثابتة والشجاعة لبطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لتلك الاجراءات غير القانونية”، موكدة “دعمها لكافة القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه السياسات والاجراءات الاحتلالية في استهدف الكنائس”.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد اضطرت في عام 2018 إلى تجميد قرار فرض ضريبة على الكنائس وذلك في اعقاب احتجاجات شملت إغلاق كنيسة القيامة في القدس.