استطلاع أوروبي: الأوكرانيون يفضلون السيادة على استعادة الأراضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- بعد مرور حوالي العامين والنصف على الغزو الروسي، كشف استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (Ecfr) عن أن غالبية الأوكرانيين (58%) يعتقدون أنهم قادرون على الفوز في الحرب وأن الثقة في قواتهم المسلحة ورئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي لا تزال عالية.

ويشير استطلاع (Ecfr)، المؤسسة الفكرية المعنية بالأبحاث حول السياسة الخارجية والأمنية، إلى أنه ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسويات محتملة لإنهاء الصراع، تبدو أوكرانيا “منقسمة بشدة”، فعندما سُئلت الفئة المستطلعة هل ينبغي لأوكرانيا أن تقبل عضوية حلف شمال الأطلسي مقابل التنازل عن الأراضي المحتلة؟ أجاب 48% منها بـ”لا” و23% “ربما لا”.

ولكن 45% من المواطنين الذي استطلعت أراءهم يفضلون خيار “خسارة أوكرانيا لأجزاء من الأراضي المحتلة حاليا” مع بقائها “ذات سيادة، مع جيشها الخاص وحرية اختيار تحالفاتها الخاصة،” كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما يفضل 26% “استعادة الأراضي المحتلة حاليًا، ولكن مع تجريد البلاد من السلاح والحياد”، أي عدم الانضمام إلى أي تحالفات إقليمية.