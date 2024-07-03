ماتاريلا: أحيانا ينتابنا القلق عن عمل الديمقراطيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا إلى أنه “في التغيرات التي نشهدها في هذا العصر، نشعر بالصعوبة وأحيانا ببعض القلق في عمل الديمقراطيات”.

وأضاف، مخاطبا الاربعاء (الأسبوع الاجتماعي الكاثوليكي) بمدينة تريستي (شمال شرق) “اليوم نشهد قضايا خطيرة غير مسبوقة، تضاف إلى مشاكل قديمة”، فـ”الديمقراطية لا تكتسب إلى الأبد”، بل “في الواقع، إن تعاقب الظروف التاريخية المختلفة وخصائصها المتغيرة يتطلب إحيائها بعناية وباستمرار”.

ووفق رأس الدولة الإيطالية، فإن “الديمقراطيات غير الكاملة تقوض الحريات عندما تكون هناك مشاركة انتخابية متواضعة أو يتم تشويه مبدأ: صوت واحد لكل فرد من خلال أدوات تغير تمثيل الناخبين وإرادتهم. كما تتقوض الحريات بشكل أكبر من خلال افتراض وجود ديمقراطيات ضعيفة بصفات غير ليبرالية”.

وحض ماتاريلا على “النضال حتى لا تكون هناك أمية الديمقراطية”، فهي “قضية أساسية ونبيلة تهمنا جميعا، وليس فقط أولئك الذين يتحملون المسؤوليات أو يمارسون السلطة. بحكم التعريف، الديمقراطية هي ممارسة من القاعدة إلى القمة، مرتبطة بحياة المجتمع، لأن الديمقراطية هي أن نسير معًا”.