بلينكن والصفدي يستعرضان “جهود وقف إطلاق النار وفترة ما بعد الصراع”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- في مكالمة هاتفية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، ناقش الجانبان “الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن ويوفر خارطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب في غزة، فضلا عن السماح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع”.

ووفق البيان المنسوب إلى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، تصمن النقاش “فترة ما بعد الصراع والجهود الدبلوماسية لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

كما جدد الوزير بلينكن “شكره للأردن على قيادته في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة عبر الممر البري الأردني وعمليات الإنزال الجوي المشتركة مع الولايات المتحدة”، مشددا على “التزام الولايات المتحدة المستمر بإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.