الخارجية الإيطالية تستضيف اجتماعا لـ(آلية الاستجابة السريعة) بمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استضافت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الأربعاء اجتماعا لمجموعة (آلية الاستجابة السريعة) المعنية بمكافحة المعلومات المضللة في إطار الرئاسة الدورية لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وجاء هذا الحدث “متابعة للمسار الذي وضعه وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني. وتضمن الإعلان الختامي للاجتماع الوزاري الذي اعتمدته مجموعة السبع قسما مخصص لمكافحة التهديدات الهجينة ينص على تعزيز عمل الشركاء، خاصة في ضوء الانتخابات العديدة المقرر إجراؤها في عام 2024 والمحاولات المحتملة للتدخل والتلاعب بالمعلومات من قبل دول ثالثة”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية.

بالإضافة إلى أعضاء مجموعة السبع، حضر الاجتماع أيضًا ممثلو المنظمات الدولية (حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والمؤسسة الفكرية المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (ICCT) وجهات فاعلة ومؤسسات إيطالية (مرصد الوسائط الرقمية الإيطالي ووكالة إيطاليا الرقمية) والشركات (غوغل).

تأسست (آلية الاستجابة السريعة) في عام 2018 في ظل الرئاسة الكندية لمجموعة السبع لتعزيز التنسيق بين الشركاء في تحديد التهديدات التي تواجه الديمقراطيات والاستجابة لها، بدءاً بالمعلومات المضللة التي تروج لها دول ثالثة.