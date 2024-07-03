ماتّاريلا: وحدة أوروبية أكثر فعالية وقوة شرط لحماية الحرية والسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- رأى رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا أن “وحدة أوروبية أكثر فعالية وقوة وأكثر كفاءة مما تمكنا من تحقيقه حتى الآن هي اليوم شرط لحماية وتطوير أنظمتنا في الحرية والمساواة والتضامن والسلام”.

وقال، مخاطبا الاربعاء (الأسبوع الاجتماعي الكاثوليكي) بمدينة تريستي (شمال شرق) “من الضروري أن نقيس أنفسنا بالتاريخ ومواجهة الحالة الصحية للمؤسسات الوطنية وفوق الوطنية والتنظيم السياسي للمجتمع”.

وأشار ماتاريلا إلى أن “هناك دائما حواجز جديدة تتربص لتقويض أسس التعايش الاجتماعي: فأسس الديمقراطية ليست مؤسساتية ولا اجتماعية حصرا، بل إنها تتفاعل مع بعضها البعض”.