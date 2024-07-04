مجلة إيطالية: نتيجة الانتخابات الأمريكية أبعد ما تكون عن الوضوح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت مجلة إيطالية، أن “نتيجة الانتخابات أبعد ما تكون عن الوضوح”، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت مجلة (لا تشيفيلتا كاتّوليكا)، للرهبنة اليسوعية في عددها الأخير، الذي يصدر الخميس، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيرةً الى أنه، “على الرغم من أن استطلاعات الرأي تعطي ترامب أفضلية طفيفة، فإنها تدعو إلى عدم التسليم بما قد تكون عليه النتيجة”.

وقال محرر المقال، الأب جوفاني سالي، إنه “علاوة على ذلك، فالإدانة الأخيرة ضد ترامب بتهمة تزوير وثائق في سياق فضيحة جنسية ربما يكون لها بعض التداعيات على الناخبين المعتدلين”، وأنه “وفقا لبعض المعلقين من الجانب الديمقراطي، يمكن للأرقام أن تتغير عندما يدرك الناخبون أن الآونة الأخيرة، شهدت نمو الاقتصاد الأمريكي، ازدياد معدلات التوظيف واحتواء التضخم”.

وذكرت الأسبوعية اليسوعية، أنه “حتى لو اعتبرت أن النواة الصلبة لأنصار ترامب لن يتم خدشها”، فهي “تدعو لعدم الاستخفاف بالتداعيات التي قد تترتب على الانتخابات جرّاء إدانة ترامب، علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة أن يدان رئيس سابق في محاكمة جنائية”.

وأضافت المجلة، أن “هذه الإدانة التي يجب أن يصدر الحكم فيها الشهر الجاري، لن تمنع ترامب من الاستمرار بالترشح للرئاسة، وفي الواقع، لن تؤدي إلى عواقب وخيمة في هذا الصدد، لكنها من ناحية أخرى، صدمت الأمة بسبب وقاحة المتهم الذي أعلن براءته، وأكد لها، بالطبع، قدرته على اقتناء العدالة دائماً وفي كل حال”، وقد “مضى ترامب على الفور في الهجوم مدعيا أنه قدم استئنافا ضد حكم ظالم، وأعلن أيضا أنه يعيش في دولة فاشية”.

ولفتت (لا تشيفيلتا كاتّوليكا) إلى أنه “من وجهة نظر انتخابية، فإن النواة الصلبة لأنصار ترامب لم تهتز، إذ سيتجاهلون الحكم، معتبرين أنه مؤامرة دبرها التقدميون لتشويه سمعة معبودهم. لكن الخطر الذي يواجهه ترامب الآن هو خسارة دعم المعتدلين، وهم أغلبية المترددين، الذين يمتلك صوتهم أهمية حاسمة للفوز بالتحدي الانتخابي”.

وأردفت المجلة اليسوعية، أن “العديد من هؤلاء المترددين، قالوا في استطلاعات رأي سابقة إنهم كانوا يودون التصويت لصالحه، لكنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو ثبتت إدانته في المحكمة”، واختتمت مبينةً أن “إرسال مجرم إلى البيت الأبيض كان يتجاوز الحدود حتى بالنسبة لهم، فهذا يمثل بالنسبة لهم نوعا من خط أحمر لا يمكنهم تخطيه”.