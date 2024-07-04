الحزب الديمقراطي الإيطالي ينتقد “جمود الحكومة” إزاء الشرق الاوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خلال نقاش الخميس بمجلس النواب الإيطالي حول الازمة بالشرق الاوسط، اتهمت رئيسة مجموعة الحزب الديمقراطي المعارض الحكومة باختيار ما وصفته بـ”الجمود المثير للقلق” بشأن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت كيارا براغا “طالبنا الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بناء على مبدأ الشعبين والدولتين متتبعين البيانات المتعددة الصادرة عن الأمم المتحدة واختيارات بعض الدول الأوروبية المهمة مثل إسبانيا والنرويج”. وأضافت “رغم كل هذا، اختارت الحكومة مرة أخرى الجمود المثير للقلق: فقد خرجت إيطاليا الآن عن التقليد الدبلوماسي الذي جعلها رائدة سياسة السلام والتعايش في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووضعت نفسها في مأزق خطير”.

واتهمت البرلمانية المعارضة حكومة يمين الوسط بأنها “لم تنخرط لدعم وقف إطلاق النار، ولا إدانة لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ولا مبادرة لتجنب توسع الحرب نحو لبنان حيث توجد بعثة حفظ سلام إيطالية مهمة” في إطار قوة اليونيفيل.

وأضافت “لا نتوقف هنا وكما في عام 2015 عندما ألزم البرلمان الحكومة بالاعتراف بفلسطين، سنعمل على تحقيق هذا الهدف مقتنعين بأنه خطوة أساسية لم تعد قابلة للتأجيل لبناء السلام في الشرق الأوسط”.