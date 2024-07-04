برلماني إيطالي يقترح دعوة روسيا لمؤتمر السلام المقبل حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اقترح برلماني إيطالي، “دعوة روسيا فلاديمير بوتين لمؤتمر السلام المقبل بشأن أوكرانيا، الذي أُعلن عنه بعد زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى كييف قبل أيام”، التي “التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

ومطلقاً الاقتراح، الذي من شأنه أن يثير جدلاً واسعاً في أوساط الأغلبية الحكومية، قال زعيم كتلة حزب الرابطة بمجلس الشيوخ، ماسيميليانو روميو: “لقد طرحنا الأمر بمجلسنا خلال إحاطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على ضوء الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي”.

وأوضح السيناتور، في تصريحات لموقع (Affaritaliani.it) الإخباري، الخميس، أن “أفضل أداة للدفاع المشترك هي الدبلوماسية التي يجب إعادة اكتشافها وينبغي لها أن تعود مرة أخرى لتصبح جزءًا من طريقة تفكيرنا”.

وأشار روميو، إلى أنه “إلى جانب الدعم المناسب للمقاومة الأوكرانية، تجنب مزيد من الزحف الروسي وفي الوقت نفسه تلافي الحوادث التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد، نحتاج إلى فتح قناة دبلوماسية تضمن شروع أوكرانيا وروسيا بالتحدث إلى بعضهما البعض مرة أخرى”.

وخلص عضو مجلس الشيوخ، معرباً عن “الأمل بأن تتم دعوة الاتحاد الروسي أيضاً، إلى قمة السلام المقبلة” بشأن أوكرانيا.