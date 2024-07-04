بوريل يزور جيبوتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيارة رسمية للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى جيبوتي في الفترة من السادس إلى الثامن من تموز/يوليو الجاري، والتي ستشكل “فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية” مع الدولة بمنطقة القرن الافريقي “ولتقييم تأثير العمليات البحرية للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأوسع”.

وسيتفقد بوريل يوم الأحد المقبل محطة دوراليه لتحلية المياه الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمدينة جيبوتي وتزيد من استقلال البلاد فيما يتعلق بالموارد المائية، وفق ما اشارت المذكرة الصادرة الخميس في بروكسل.

وسيعقد منسق دبلوماسية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف.

وستسبق زيارة جيبوتي جولة تفقدية لبوريل للمقر التشغيلي للقوة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الاحمر (ASPIDES) في لاريسا كما سيلتقي وزيري الخارجية جورج جيرابيتريتيس والدفاع نيكوس ديندياس في الحكومة اليونانية.