بوريل: لقاء مثمر مع وزير الخارجية السعودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن “لقاء مثمر” الخميس في مدريد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب بوريل على منصة (إكس) للتوصل الاجتماعي “اتفقنا على خطوات للبناء على جهودنا الحالية للسلام الحالية مع الدول العربية والأوروبية وغيرها من الدول للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة، والعمل على تحقيق حل الدولتين والسلام الإقليمي الشامل”.

وبشأن ذات اللقاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الطرفين “استعرضا على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها”.