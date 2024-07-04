حزب تاياني سيصوت لصالح ولاية ثانية لفون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حزب (فورتسا إيتاليا) الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه سيصوت في البرلمان الأوروبي لصالح ولاية ثانية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

جاء ذلك في مذكرة للحزب الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني في ختام اجتماع ثنائي بين فون دير لاين، ورئيس مجموعة (فورتسا إيتاليا) في البرلمان الأوروبي، فولفيو مارتوشيللو تم بناء على طلب من رئاسة المفوضية لتقييم أولويات الحزب خلال الدورة التشريعية الأوروبية 2024-2029.

ونقلت المذكرة عن رئيس المجموعة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي (Epp) التأكيد على “الحصول على تطمينات واسعة النطاق بشأن اتباع نهج معتدل تجاه الصفقة الأوروبية الخضراء يضمن القدرة التنافسية”، والذي اضاف “طلبنا ألا يكون هناك مفوض أعلى للصفقة، بل أن يتم تقسيم التفويضات حسب التأثير الحقيقي والكفاءة”.

وقال رئيس مجموعة (فورتسا إيتاليا): “طلبنا أيضا التبسيط كي لا تصبح أوروبا ذات قواعد وسياسة صناعية مشبعة بمواقف إيديولوجية”.

وأضاف “الرئيسة فون دير لاين أكدت الأهمية الكبرى لإيطاليا والاحترام الكبير الذي تحظى به حكومتها”، معلنا أن “كل الشروط متوفرة لحصولها على جميع أصوات أعضاء حزبنا في البرلمان الاوروبي”.