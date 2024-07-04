وزير إيطالي يأمل في “حل تفاوضي” مع الصين بشأن السيارات الكهربائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/بكين- أعرب وزير الشركات والصناعة في الحكومة الإيطالية، أدولفو أورسو عن “الامل بأن يتم التوصل إلى حل تفاوضي” بين بكين وبروكسل حول واردات المركبات الكهربائية الصينية.

ورأى الوزير (حزب إخوة إيطاليا) في تصريحات خلال زيارته لبكين أن ينبغي إيجاد حل “داخل منظمة التجارة العالمية، لأننا نؤيد سوقا حرة، ولكن عادلة”، مشيرا إلى أن فرض تعريفات جمركية مؤقتة من جانب الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية هو “مجرد أداة، ولكن الحل شيء مختلف تماما”.

وبدورها، دعت السلطات الصينية الاتحاد الأوروبي إلى العمل معها “في نفس الاتجاه وأن يُظهر إخلاصا في دفع المشاورات بشأن تحقيقاته لمكافحة الدعم المزعوم” من طرف بكين للمركبات الكهربائية الصينية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن وزارة التجارة الصينية في وقت سابق الخميس.

ووفق المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، فإنه “يتعين أن تستند المشاورات إلى حقائق وقواعد، كما يجب أن تؤدي إلى حل يقبله الجانبان في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن الطرفين “عقدا جولات متعددة من المشاورات على المستوى التقني، إلا أنه لا تزال هناك نافذة مدتها أربعة أشهر قبل اتخاذ قرار نهائي”.

وأضاف “تأمل الصين أن يستمع الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات داخل الكتلة، وأن يجري مفاوضات مع الصين بعقلانية وبشكل عملي، وأن يتجنب التدابير التعويضية التي تضر بالتعاون متبادل المنفعة والنمو المشترك لصناعات السيارات الصينية والأوروبية”، وفق شينخوا.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد كشف مؤخرا عن مخطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 17.4 – 38.1% على مصنّعي السيارات الكهربائية الصينية.