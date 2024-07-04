غوتيريش: ضرورة ملحة لحل الصراعات بمختلف أنحاء العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “الضرورة الملحة لحل الصراعات بمختلف أنحاء العالم، بما فيها الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان ومنطقة الساحل وغيرها”، حاضا على “التعامل مع التهديدات الوجودية مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي”.

وشدد مخاطبا قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا (كازاخستان) على “ضرورة تحقيق السلام بوصفه شرطا أساسيا للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وسلط الضوء على الانقسامات الجيوسياسية وما أسماه بـ “وباء الإفلات من العقاب” الذي قال إنه “يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة في الحوكمة العالمية وجهود التنمية المستدامة”، مشددا على أهمية “تعددية الأطراف”، ومحذرا من “تراجع الثقة في التعاون الدولي بسبب عدم الوفاء بالوعود وعدم المساواة”.

وعلى صعيد المناخ، وصف غوتيريش عام 2023 بأنه “العام الأكثر سخونة على الإطلاق”. ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ “تدابير عاجلة وطموحة للتخفيف من تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية من خلال التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات والابتعاد عن الوقود الأحفوري”.

أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فقد حذر الأمين العام من أن “تطوره السريع يتجاوز الأطر التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة العالمية وتقويض حقوق الإنسان”. ولمواجهة هذه التحديات، قال الأمين العام إن هيئته الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي حددت خمس أولويات من بينها “إنشاء لجنة علمية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي”، كما دعا إلى إقامة مكتب للأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي.

منظمة شنغهاي للتعاون هي أكبر منظمة إقليمية في العالم ومن بين أعضائها بيلاروسيا، الصين، الهند، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، باكستان، طاجيكستان وأوزبكستان. ودعا الأمين العام أعضاء المنظمة إلى “الاستفادة من نفوذها في تعزيز السلم العالمي”.