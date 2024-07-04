ميشيل: لا تفويض أوروبي لهنغاريا للحوار مع موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على أن “الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ليست مفوضة للانخراط في حوار مع روسيا نيابة عنه”، في إشارة إلى أنباء وردت عن زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لموسكو بعد يومين من لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني في كييف.

وكتب ميشيل مساء الخميس على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي “المجلس الأوروبي أعلن بوضوح: روسيا هي المعتدية، وأوكرانيا هي الضحية. لا يمكن إجراء أي نقاش حول أوكرانيا بدونها”.

يشار إلى أن هنغاريا تسلمت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الشهر والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي.