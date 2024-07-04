الكاردينال بارولين يؤكد أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين مجددا على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، آملا بأن “يلعب المكون المسيحي دوراً ناشطاً على هذا الصعيد”.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال منح الجائزة الأدبية للسفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حسبما أفاد الموقع الإعلامي للفاتيكان.

وردا على سؤال عن الأوضاع الراهنة في لبنان، الذي زاره مؤخراً، وعن الحلول الممكنة اليوم، رأى الكاردينال بارولين أن “الحل الأول يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، ولا بد أن يكون لهذا البلد رئيساً من أجل إنهاء الأزمة المؤسساتية التي تضر بالبلاد كلها”، معترفا بأن “الحل لن يكون سحرياً، لكن لا يستطيع لبنان أن يواجه المشاكل بوجود مناصب شاغرة”.

وكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان قد نوه خلال زيارته للبنان: “اسمحوا لي أن أؤكد أننا نشعر منذ أشهر بفراغ كبير، إذ يغيب صوت مسيحي من شأنه أن يحدث فرقاً بلا شك، وهو صوت رئيس جمهوريّة لبنان. وهذا الغياب يثقِّل كثيرًا في هذه المرحلة الخطيرة بالنسبة للشرق الأوسط”، فـ”باسم قداسة البابا، وبكل ثقة ورجاء، أجدد هذا النداء إلى جميع أصحاب المسؤولية، لكي يتمَّ التوصل بسرعة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة ولتتمكن البلاد من أن تجد الاستقرار المؤسساتي الضروري لمواجهة التحديات الراهنة بجدية”.