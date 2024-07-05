صحيفة إيطالية: للمرة الثانية، مصادرة أسلحة صينية كانت متجهة لشرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) بأنه وبناء على معلومات استخباراتية أمريكية، استولت سلطات ميناء جويا تاورو بمقاطعة كالابريا وللمرة الثانية في غضون أيام على شحنة جديدة من الأسلحة الصينية كانت متجهة إلى ميناء بنغازي شرقي ليبيا.

ووفق الصحيفة، فإن الشحنة الأخيرة للأسلحة الحربية المصادرة في 28 حزيران/يونيو كانت “مخبأة في سفينة الحاويات Msc-Apolline”، التي انطلقت من يانتيان، (ميناء مدينة شنتشن) مبحرة حول أفريقيا لتجنب تهديد هجمات الحوثيين عند مدخل البحر الأحمر وتوقفت في مينائي فالنسيا ثم برشلونة”.

الشحنة الأولى التي تم الاستيلاء عليها في 18 حزيران/يونيو، حسب الصحيفة، كانت تحمل مكونات أجزاء لتركيب الطائرة بدون طيار (Wing Loong II) تم الإعلان عنها بأنها أجزاء لتجميع مولدات طاقة الرياح.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد مدد لعام آخر عملية (إيريني) الأوروبية البحرية لتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها للقرار الاممي الخاص بحظر امدادات الأسلحة إلى ليبيا.