أوربان: السلام لا يحقق بالجلوس على كرسي مريح ببروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ردا على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال فيها إن رئاسة هنغاريا الدورية لا تعطيها حق التفاوض مع روسيا باسم الاوروبيين، أشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى أنه “لا يُمكِن تحقيق السلام على كرسي مريح في بروكسل”.

وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري، في منشور على وسائط التواصل الاجتماعي “حتى لو لم تكن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تتمتع بتفويض للتفاوض نيابة عنه، فلا يجوز لنا أن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تنتهي الحرب بمعجزة”.

وأضاف أوربان، وسط أنباء متداولة عن زيارته اليوم لموسكو، “سنكون بمثابة أداة مهمة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو السلام. وهذا هو ما تدور حوله مهمة السلام بالنسبة لنا”.

وكان ميشيل قد شدد أمس الخميس على أن “الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ليست مفوضة للانخراط في حوار مع روسيا نيابة عنه”، مضيفا على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي “المجلس الأوروبي أعلن بوضوح: روسيا هي المعتدية، وأوكرانيا هي الضحية. لا يمكن إجراء أي نقاش حول أوكرانيا بدونها”.

جدير بالذكر أن هنغاريا تسلمت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الشهر والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي.