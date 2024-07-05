تاياني: آمل استمرار الحوار لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “نحاول منذ أشهر التوصل إلى وضع ينهي هذه المرحلة الرهيبة من الحرب التي أثارها الهجوم اللاإنساني الذي شنته حماس”، وذلك خلال مقابلة إذاعية صباح الجمعة ردا على سؤال حول فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأردف تاياني “لقد تحدثت أمس مطولا مع وزير الخارجية الإسرائيلي وطلبت منه العمل من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “آمل أن يستمر الحوار، ويبدو أن هناك بصيص أمل إيجابي. نحن نشجع أي مبادرة يمكن أن تحقق السلام”.