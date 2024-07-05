إيطاليا: زيادة الهجمات السيبرانية بنسبة 5% العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “في عام 2023، تم الكشف عن نحو 12 ألف هجمة سيبرانية”، والتي “ارتفع عددها بنسبة 5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري”.

وفي كلمته الجمعة، خلال الدورة الـ15 للمؤتمر الوطني للإحصاء، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن “في العام الماضي، تم تسجيل 1117 هجومًا على البنى التحتية الحيوية، 632 منها تمت معالجتها مباشرة من قبل المركز الوطني للجرائم الإلكترونية، المعني بحماية هذه البنى”.

وأشار وزير الداخلية في المؤتمر الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، إلى أن “من بين هذه الهجمات، كانت هناك 192 اعتبرت خطيرة بشكل خاص”، وأنه “في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، ازداد هذا النوع من الهجمات وبشكل ملحوظ أيضاً”.