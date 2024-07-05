الرئيس الإيطالي يستقبل نظيره الفنلندي ستوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان الرئاسة الإيطالي، أن رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا، استقبل نظيره الفنلندي، ألكسندر ستوب، في إطار زيارة الأخير الرسمية للبلاد.

وقالت مذكرة مقتضبة لقصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، إنه “بعد اللقاء الذي جرى هذا الصباح، دعا الرئيس ماتّاريلا نظيره ستوب إلى مأدبة إفطار لاحقًا”، مبينةً أن “اللقاء تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني”.

وبهذا الصدد، قال رأس الدولة الإيطالية، إن “هناك صداقة كبيرة تجمعنا وفنلندا”، فضلا عن “تعاون كبير وانسجام بشأن القضايا الأوروبية والدولية الهامة”.