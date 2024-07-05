ميلوني تهنئ ستارمر وتشكر “الصديق” سوناك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية بالتهنئة لزعيم حزب العمال البريطاني “كير ستارمر على تفوقه في الانتخابات” العامة.

ووصفت ميلوني في منشور الجمعة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي حالة العلاقات بين إيطاليا والمملكة المتحدة بـ”الممتازة”، مبدية الثقة “من أننا سنواصل تنمية علاقة تعاونية قوية وموثوقة بين بلدينا العظيمين، بما يخدم مصلحة مواطنينا وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المشتركة”.

وأضافت: “أشكر صديقي ريشي سوناك على هذه السنوات من التعاون المكثف والصداقة المخلصة التي عززت العلاقات بين بلدينا”.