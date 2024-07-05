إيطاليا: 3855 إصابة بكوفيد الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت مصادر صحية إيطالية، عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، مبينةً أن الفترة من 27 حزيران/يونيو إلى 3 تموز/يوليو، شهدت تسجيل 3855 حالة إصابة جديدة، بعد توقف العدد عند 2505 في الأسبوع الذي سبقه.

وفي النشرة الأسبوعية التي ينقلها موقع وزارة الصحة، ورد أن “عدد الوفيات قد انخفض من 21 إلى 18″، بينما “ارتفع عدد تحاليل الكشف من 79,339 إلى 81,900″، والتي “استناداً إليها، يرتفع معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى من 3.2% إلى 4.7%”.

وأشارت النشرة الصحية، إلى أن “مقاطعة لاتسيو (وسط)، لا تزال في المركز الأول من حيث عدد الإصابات الجديدة، إذ سجلت فيها 813 حالة في الأسبوع الماضي، مقابل 576 في الأسبوع السابق، مع حالة وفاة واحدة، بينما لم تكن هناك أية ضحية في النشرة السابقة”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول، إن “مقاطعة لومبارديا (شمال)، تأتي بالمرتبة الثانية في عدد الإصابات، مع 751 حالة جديدة مقارنة بـ533 في الأسبوع السابق، فضلا عن 5 وفيات”، بينما “كان هناك 8 ضحايا في الأيام السبعة السابقة”.