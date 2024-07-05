تاياني: زيارة أوربان لموسكو ليست في الوقت المناسب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان إلى روسيا اليوم الجمعة بأنها “لم تأت في الوقت المناسب”.

وأضاف تاياني في تصريح عن الزيارة، التي انتقدها قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، “أوربان يذهب إلى موسكو كرئيس لوزراء هنغاريا، لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لزيارة روسيا”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “الاتحاد الأوروبي بأكمله متفق على موقف واضح للغاية: نحن نؤيد بناء السلام، ولكن لا يمكن أن يكون استسلاما من جانب أوكرانيا”، والذي ينبغي أن “يضمن سلامة أراضيها”.

ووفق تاياني، فإن “السلام الذي اقترحه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين غير صادق”، إلا أنه أردف “الحوار مرحب به، لكن يجب أن يكون واضحا للجميع أننا سنواصل مساعدة أوكرانيا”.

وحسب وكالة الانباء الروسية (تاس)، فإن بوتين قال في بداية لقائه بموسكو مع رئيس الوزراء الهنغاري: “آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول علاقاتنا الثنائية في هذا الوضع الصعب، وكذلك للحديث عن آفاق الأزمة الأكبر في أوروبا، وهي أوكرانيا”.