الخارجية الأوكرانية: زيارة أوربان لموسكو تمت دون موافقة أو تنسيق معنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى موسكو اليوم تمت “دون موافقة أو تنسيق” مع السلطات في كييف.

وقالت الوزارة في مذكرة بعد ظهر الجمعة “نذكر بأن مبدأ لا اتفاقات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا لا يزال غير قابل للانتهاك بالنسبة لبلادنا وندعو جميع الدول إلى الالتزام به بشكل صارم”.

وشددت المذكرة على أن الصيغة التي اقترحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي “تظل هي الوسيلة الواقعية الوحيدة لاستعادة السلام العادل”.

وأضافت “كما أظهرت قمة السلام العالمية الأولى في سويسرا، والتي حضرتها هنغاريا أيضاً، فإن أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية تشترك في رؤية للسلام تقوم على احترام وحدة أراضي أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة أن “أوكرانيا تظل تميل بشكل بناء إلى مواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي والتكامل الأوروبي بعد زيارة رئيس الوزراء الهنغاري إلى كييف”.