برنامج زيارة البابا لإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس سيغادر من مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو عصر الاثنين الثاني من أيلول/سبتمبر، ليصل إلى مطار جاكرتا الدولي في إندونيسيا صباح اليوم التالي، حيث سيجري الاستقبال الرسمي.

يوم الأربعاء الرابع من أيلول سبتمبر عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا ستجري مراسم الاستقبال في القصر الرئاسي (Istana Merdeka) حيث سيقوم البابا فرنسيس بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، وسيلتقي أيضا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. عند الساعة الحادية عشرة والنصف سيلتقي البابا بأعضاء الرهبنة اليسوعية في إندونيسيا في مقرّ السفارة البابوية على أن يلتقي عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الأربعاء مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائيّة سيّدة الانتقال؛ ليعود ويلتقي بعدها عند الساعة الخامسة والنصف بشباب سكولاس أوكورّينتس في مركز شباب (Grha Pemuda).

عند الساعة التاسعة والنصف من يوم الخميس الخامس من أيلول سبتمبر سيشارك البابا في لقاء بين الأديان في مسجد الاستقلال في جاكارتا؛ على أن يلتقي بعدها عند الساعة العاشرة والربع بجمعيات الأعمال الخيرية في مقرِّ مجلس أساقفة إندونيسيا؛ ليعود بعدها إلى استاد (Gelora Bung Karno) حيث سيحتفل بالقداس الإلهي.

يوم الجمعة السادس من أيلول سبتمبر سيتوجّه البابا فرنسيس إلى مطار جاكرتا الدولي حيث ستقام مراسم الوداع لينطلق إلى بابوا غينيا الجديدة ليصل إلى مطار بورت مورسبي الدولي عند المساء حيث سيجري الاستقبال الرسمي. صباح يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر، سيتوجّه الأب الأقدس إلى الـ(Government House) حيث سيقوم بزيارة مجاملة إلى الحاكم العام، على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في الـ(APEC Haus)، وفي العصر، سيقوم فرنسيس بزيارة أطفال بضع مراكز ومدارس، على أن يلتقي من ثم، أساقفة بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في مزار العذراء مريم سيّدة المعونة.

عند الساعة السابعة والنصف من يوم الأحد الثامن من أيلول سبتمبر سيلتقي البابا فرنسيس برئيس الوزراء في مقر السفارة البابوية ليتوجّه بعدها إلى استاد (Sir John Guise) حيث سيحتفل بالقداس الإلهي، على أن يتوجّه بعدها إلى مطار بورت مورسبي الدولي متجهًا إلى فانيمو حيث سيلتقي عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا بمؤمني أبرشيّة فانيمو في ساحة كاتدرائيّة الصليب المقدّس، على أن يلتقي بعدها بمجموعة من المرسلين في الـ(Holy Trinity Humanities School) في بارو قبل أن يعود إلى بورت مورسبي.

صباح الاثنين، سيلتقي البابا الشباب في استاد (Sir John Guise)، قبل أن يتوجّه إلى مطار بورت مورسبي الدولي لمراسم الوداع الرسمي وليغادر إلى تيمور الشرقيّة حيث سيصل إلى مطار ديلي الدولي بعد الظهر، حيث يجري الاستقبال الرسمي. بعدها سيتوجه الأب الاقدس إلى القصر لزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية، وسيلتقي أيضا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

عند الساعة التاسعة إلا ربع من صباح الثلاثاء العاشر من أيلول سبتمبر سيقوم البابا فرنسيس بزيارة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة (IRMÃS ALMA)، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أرباع الساعة، الأساقفة، الكهنة، الشمامسة، المكرسين، المكرسات، الإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية العذراء مريم سيّدة الحبل بلا دنس. بعدها سيتوجّه الأب الأقدس إلى مقرّ السفارة البابويّة حيث يلتقي بأعضاء الرهبنة اليسوعية في تيمور الشرقيّة. وعند العصر، سيحتفل البابا بالقداس الإلهي في ساحة (Taci Tolu).

عند الساعة التاسعة والنصف من يوم الأربعاء الحادي عشر من أيلول سبتمبر سيلتقي البابا فرنسيس الشباب في مركز ” Convenções” قبل أن يتوجّه إلى مطار ديلي الدولي حيث ستتمّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر إلى سنغافورة حيث سيصل إلى مطار شانغي الدولي عند الساعة الثانية والربع حيث سيجري الاستقبال الرسمي. وعند الساعة السادسة والربع من مساء الأربعاء سيلتقي البابا بأعضاء الرهبنة اليسوعية في سنغافورة في مركز القديس فرنسيس كسفاريوس للرياضات الروحيّة.

يوم الخميس الثاني عشر من أيلول سبتمبر سيتوجه الأب الأقدس إلى الـ ” Parliament House” حيث ستجري مراسم الاستقبال عند الساعة التاسعة صباحًا، على أن يقوم البابا فرنسيس بعدها بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء وبعدها بالسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في المركز الثقافي الجامعي في الـ ” National University of Singapore”. وعند الساعة الخامسة والربع من عصر الخميس سيحتفل الأب الأقدس بالقداس الإلهي في الاستاد الوطني ” Singapore SportsHub”.

عند الساعة التاسعة والربع من يوم الجمعة الثالث عشر من أيلول سبتمبر سيقوم البابا فرنسيس بزيارة مجموعة من المسنين والمرضى في بيت القديسة تريزيا على أن يشارك بعدها في لقاء بين الأديان مع شباب سنغافورة في الـ ” Catholic Junior College” قبل أن يتوجّه إلى مطار شانغي الدولي حيث ستتمّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدًا إلى روما حيث سيصل إلى مطار فيوميتشينو الدولي عند الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساء.