برلماني أوروبي: على ميلوني النأي بالنفس عن إشادة أوربان ببوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني أوروبي، إن على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن تنأى بنفسها عن إشادة نظيرها الهنغاري فيكتور أوربان برئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي من حزب (+ أوروبا) الإيطالي المعارض، بينيديتو ديلا فيدوفا، أنه “كما كان متوقعاً، فإن أوربان يفعل ذلك، وبالتالي فإن ما ورد على لسان زعماء أوروبيين عديدين اليوم فيما يتعلق بزيارته المذلة لبوتين، كأول عمل تقوم به الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، هو دموع تماسيح، كان ينبغي تجنبها ببساطة”.

وتابع: “لقد طلبنا مع إيما بونينو من ميلوني وتاياني، حث المجلس الأوروبي على تعديل الجدول الزمني للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تسبيق الدور البولندي وإرجاء ذلك المجري”، فـ”لقد تم القيام بذلك في الماضي، وكان لا بد من القيام به اليوم، كما طلب البرلمان الأوروبي أيضاً”.

وذكر ديلا فيدوفا، أن “ميلوني لم تتحرك وكذلك فعل الآخرون، ففرضت على أوروبا بأكملها رئاسة تحت شعار الديمقراطية غير الليبرالية، بموجب إجراءات أوروبية وعدم احترام لسيادة القانون. لقد وقع الضرر، لكن يجب تقليله”. واختتم بالقول: “أتوقع كلمات إدانة واضحة ونأي بالنفس عن لفتة أوربان من جانب الرئيسة ميلوني”.