وزير إيطالي: اجتماعات مستمرة مع كبار صناع السيارات الكهربائية بالصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “الاجتماعات مع كبار اللاعبين الصينيين بمجال صناعة السيارات الكهربائي، تستمر على قدم وساق”.

وكتب الصناعة، أدولفو أورسو، في منشور على مدونة (إكس) الجمعة، أنه “التقيت في مقر السفارة الإيطالية في بكين، نائب المدير العام لشركة (Jac Motors Global) ديفيد تشانغ، وهي شركة تنتج أنواعاً عديدة المركبات، والتي ترتبط بشكل جيد بالتميّز الإيطالي العالي في مجال صناعة قطع غيار السيارات”.

وكان الوزير أورسو قد أعرب أمس عن “الامل بأن يتم التوصل إلى حل تفاوضي”، بين بكين وبروكسل حول واردات المركبات الكهربائية الصينية”، ورأى في تصريحات خلال زيارته لبكين أن ينبغي إيجاد حل “داخل منظمة التجارة العالمية، لأننا نؤيد سوقا حرة، لكن عادلة”، مشيرا إلى أن فرض تعريفات جمركية مؤقتة من جانب الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية هو “مجرد أداة، لكن الحل شيء مختلف تماما”.