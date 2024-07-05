تاياني: آمل أن تصوت ميلوني لتأكيد فون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الأمل بأن “تصوت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتأكيد أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية”.

وقال الوزير تاياني، متحدثا في برنامج متلفز الجمعة: “آمل أن تفعل (ميلوني) ذلك، في نهاية المفاوضات التي تعنيها وترتبط بتصويت حزبها (إخوة إيطاليا)”، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “لقد صوتنا لصالحها” في إشارة إلى حزبه (فورتسا إيتاليا)، فـ”لقد قلت لفون دير لاين، إن تصويتنا مؤكد، لكن ليس هناك انفتاح من جانبنا على حزب الخضر ولا يوجد اتفاق سياسي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إن “الخضر إذا أرادوا التصويت لصالحها”، في إشارة إلى فون دير لاين دائماً، “فلا بأس، لكن دون الإخلال بالاستقرار”.