وزير الخارجية الإيطالي: يحق لنا تعيين مفوض قوي يكون نائب الرئيس أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الاقتناع بأن “لدينا الحق بتعيين مفوض قوي، يكون نائب رئيس المفوضية أيضاً.

ومتحدثا في برنامج متلفز الجمعة، قال الوزير تاياني: “لدينا كإيطاليين مصلحة بالحصول على حقيبة مهمة: الصناعة والسوق الداخلية هي المحفظة التي يمكن أن نطمح إليها، مع الأخذ في الاعتبار أنه، على عكس من أي مكان آخر، لدينا حكومة مستقرة للغاية، والتي ستبقى في السلطة حتى في نهاية الدورة التشريعية، إذ ظهرت معززة بجميع مكوناتها من خلال التصويت في حزيران/يونيو، لذلك ستتاح لنا فرصة امتلاك صوت قوي بالمفاوضات أيضاً”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أن “كل هذا يجب مناقشته، المفاوضات بشأن المفوضين لم تبدأ بعد، وأعتقد أن لدينا الحق في أن يكون لدينا مفوض قوي يشغل منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية أيضاً”.