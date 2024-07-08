أزمة السودان تتصدر لقاء بوريل مع الايغاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/أديس أبابا- أستقبل الأمين التنفيذي لأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وركنه جيبيهو اليوم وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل.

ووفق الايغاد، “تمحور اللقاء حول معالجة الصراع في السودان وأوضاع السلام والأمن الإقليمي الراهنة”.

وأشارت المنظمة الاقليمية، في منشور على منصة (إكس) ، إلى أن هذا الاجتماع “يؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي ورفاهية من يعانون من الأزمات”.

وبدوره قال جيبيهو (إثيوبيا) “ناقشنا الوضع في السودان”، حيث “هناك أكثر من 10 ملايين شخص نازح حاليًا بسبب الصراع الدائر”، مشيرا إلى أن “الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب منا بذل جهود متضافرة”.

كما تضمن الاجتماع “مشهد السلام والأمن الإقليمي الأوسع”.

وقال الأمين التنفيذي لـ(الإيغاد) “أعربت عن شكري له ولفريقه على دعمهم الثابت الذي أدى إلى تعزيز التعاون بين الايغاد والاتحاد الأوروبي في مجالات ذات اهتمام مشترك”.