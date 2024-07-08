كروزيتّو: الهجوم على مستشفى الأطفال بكييف جريمة ضد الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى الغارة الروسية التي ضربت مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو “إنه هجوم عنيف وعشوائي خالٍ من أي منطق عسكري مفترض وعمل ضد الإنسانية وآمل إدانته من جانب الجميع، بدءاً بأولئك الذين يؤمنون برغبة موسكو الوهمية في السلام”.

ووفق الوزير، القيادي في حزب رئيسة الحكومة جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا)، فإن “الأفعال أهم من الكلمات، في أوكرانيا كما في فلسطين، حتى لو لم أر مظاهرة واحدة مؤيدة لأوكرانيا ولا أي جامعة تحشد قواها خلال هذه السنوات الطويلة جدًا من المذابح”.

وقال كروزيتّو “إن اختيار بوتين هو الذي يمكن رؤيته من خلال ما يحدث، وليس عبر كلمات غامضة أو أكاذيب حول مناطق ناطقة بالروسية”، في إشارة إلى المناطق التي احتلها الجيش الروسي لإنقاذ الشعوب الناطقة بالروسية من الإبادة، وفق زعيم الكرملين.

وأردف “لهذا السبب، حاولنا في السنوات الأخيرة الدفاع عن سيادة أوكرانيا ومساعدة شعبها على حماية نفسه. ولهذا السبب نحاول بقوة وقف الصراع في فلسطين ونطالب بتطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بحل الدولتين، لأننا مع سيادة القانون الدولي على قانون الأقوى أو الأكثر تسليحاً”.