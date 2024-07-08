خمس نجوم الإيطالية: على الحكومة تخفيف عواقب التغيرات الدراماتيكية للمناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حضت حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة “الحكومة على إدراك خطورة المعلومات المثيرة للقلق الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بشأن شهر يونيو/حزيران 2024، وهو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في التاريخ، وتكثيف الجهود على الفور للتخفيف من عواقب هذه التغيرات الدراماتيكية للمناخ”.

ووفق المذكرة الصادرة عن نائب رئيس مجلس النواب القيادي في الحركة، سيرجو كوستا، فإن “الوضع يتطلب استجابة فورية وقوية من جميع المؤسسات ذات الصلة”، محذر من أنه “لم يعد الوقت مناسبًا للمناقشة أو التأجيل: إنه وقت العمل”، حيث “تعتمد سلامة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية على القرارات التي نتخذها اليوم”.

وأضاف “دعونا نتأكد من أن هذه القرارات تسترشد بالوعي والمسؤولية، ولذلك أدعو الحكومة وجميع المؤسسات ذات الصلة إلى بذل قصارى جهدها لمعالجة هذه الأزمة”.

ووفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، تجاوز متوسط درجات حرارة شهر حزيران/يونيو الماضي المعدل المقدر للفترة المرجعية ما قبل الصناعة (1850-1900) بمقدار 1.5 درجة مئوية. ويمثل هذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يصل فيه المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية أو يتجاوزها.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية (تموز/يوليو 2023 – حزيران/يونيو 2024) 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة (1850-1900). كما بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر في حزيران/يونيو 2024 على خط عرض 60 درجة جنوبا إلى 60 درجة شمالا 20.85 درجة مئوية، وهي أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر.

وهذا هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يكون فيه متوسط درجة حرارة سطح البحر هو الأعلى في سجل بيانات خدمة كوبرنيكوس للشهر المعني من السنة.