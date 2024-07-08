تاياني: التصويت الفرنسي لا يعقِّد عمل الحكومة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رد على سؤال حول إمكانية “برلمان معلق” في فرنسا إثر فشل أي من الكتل الثلاث الكبرى من نيل الأغلبية في الانتخابات العامة، أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن “التصويت الفرنسي لا يعقِّد عمل الحكومة الإيطالية على الإطلاق”.

وقال، في مقابلة مع نشرة أخبار القناة الثالثة العامة (Tg3) إن “التصويت الفرنسي يظهر فقط أنه عندما يكون هناك يمين متطرف يريد خوض الانتخابات بمفرده، فإنه يسمح لليسار المتطرف بالفوز”.

ووفق زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الكيان الأقرب إلى الوسط في الائتلاف اليميني الحاكم، فإنه “عندما يكون هناك وسط قوي داخل يمين الوسط، فمن الصعب على اليسار أن يفوز في الانتخابات”.

وأضاف “بعد قولي هذا، أعتقد أن إيطاليا يجب أن يكون لها دور مهم في المفوضية الأوروبية القادمة. لقد قلت ذلك دائمًا: حقيبة اقتصادية مهمة، وأعتقد أيضًا أنه من الصواب أيضًا منح المفوض الإيطالي منصب نائب رئيس للمفوضية”.