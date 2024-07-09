جولة شرق أوسطية لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي تشمل أيضا إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الإدارة الامريكية عن جولة شرق أوسطية لمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بدأت أمس وتستمر حتى 14 تموز/يوليو الجاري.

ووفق المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية، فإن الجولة تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، كما تزور المسؤولة أيضا إيطاليا.

وستجتمع مساعد الوزير مع مسؤولين حكوميين لبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وستجري ليف أيضًا مزيدًا من المناقشات حول فترة ما بعد الصراع بطريقة تبني السلام والأمن الدائمين بالمنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية.