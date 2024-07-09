ميلوني: على قمة الناتو إظهار الوحدة والقدرة على التكيف مع عالم متغير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- اشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن توقعاتها من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تنطلق اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن هي أن “يبعث الحلف برسالة وِحدة وقدرة على التكيف مع عالم متغير”.

وقالت ميلوني، في تصريحات من العاصمة الامريكية إن “إيطاليا تحمل (إلى القمة) الاهتمام اللازم للجناح الجنوبي، وأعتقد أن هذا دليل على كيفية قيام الحلف بتصور دوره في نظام معقد”.

وأشارت إلى أنه في القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، “من الواضح أنه سيتم تأكيد الدعم لأوكرانيا الذي لن ينتقص”، معربة عن “الرضا” عن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن”.