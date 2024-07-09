ميلوني: لا أحد يستطيع ادعاء النصر في الانتخابات الفرنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “إن قراءة هزيمة حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان في فرنسا” في الانتخابات العامة “تبدو تبسيطية بالنسبة لي”.

وأضافت في تصريحات من واشنطن هي الأولى عن نتائج الانتخابات الفرنسية: “لا أحد يستطيع أن يدعي النصر، كان هناك ثلاثة أطراف، وليس بمتسع أي منهما القدرة على الحكم بمفرده”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”اختلافات واضحة جدًا داخل بعض هذه الكتل”.

وقالت “لذلك سنرى ما سيحدث. نتيجة الجولة الثانية للانتخابات التشريعية أبرزت أنه لم يفز أحد”.

ووفق ميلوني، فإن “تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً”، فـ “من تجربتي الشخصية أقول إنه من الأسهل أن تحكم عندما تكون هناك أفكار مشتركة بدلاً من عدو مشترك”، في إشارة إلى توحد قوى الوسط واليسار في (الجبهة الشعبية الجديدة) لمناهضة حزب التجمع الوطني.

وقالت رئيسة الوزراء “لقد اعتدنا على الوقت الذي كانت فيه إيطاليا تتمتع بحكومة غير مستقرة للغاية مقابل حكومات قوية في دول أوروبية أخرى. اليوم نرى إيطاليا بحكومة قوية للغاية في قارة توجد فيها حكومات غير مستقرة للغاية، وهذا يجب أن يجعلنا فخورين”.