إيطاليا: إقامة جبرية لمواطن صيني متهم بالاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوفا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن تطبيق أمر بالإقامة الجبرية لمواطن صيني مقيم بشكل رسمي في محافظة بادوفا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، يبلغ من العمر 42 عاماً، استناداً لأمر من محكمة ترييستي، بناءً على اقتراح مديرية مكافحة المافيا في المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، في مذكرة الثلاثاء، أن “الرجل، الذي ألقت شرطة الحدود القبض عليه في ترييستي شهر مايو/أيار الماضي، أثناء محاولته جلب 5 مهاجرين صينيين غير نظاميين إلى إيطاليا بالسيارة، تدور من حوله شبهات قوية بالانتماء إلى تنظيم إجرامي يهدف إلى تسهيل جريمة الهجرة غير النظامية”.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن، “كان يعمل بالتعاون مع آخرين، والذين خططوا لمزيد من الرحلات عن طريق تصيّد المهاجرين غير النظاميين وتشجيع دخولهم غير القانوني إلى إيطاليا من كرواتيا”.