وزير الدفاع الإيطالي: دعم مستمر لدفاع أوكراني مناسب ضد صواريخ روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، القول: “سنواصل مساعدتنا لدعم القدرة الدفاعية لأوكرانيا”.

وكتب الوزير كروزيتّو، في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، أن “الأخبار التي وردت في الأيام الأخيرة، تؤكد ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان توفير نظام دفاع جوي مناسب”، لأوكرانيا “يؤهلها لضمان حماية المدنيين الأبرياء من الصواريخ الروسية”.

وقد جاء هذا التأكيد من قبل الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، في إطار التوقيع على خطاب النوايا بشأن تحالف قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس.