برلماني إيطالي: يجب وقف الأنشطة مع ارتفاع الحرارة فوق 32 ْم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي عن الاقتناع بأنه “يجب إيقاف جميع الأنشطة في أجزاء البلاد التي تزيد درجة حرارتها عن 32 ْم”.

وقال رئيس اللجنة الحادية عشرة للعمل العام والخاص بمجلس النواب، ڤالتر ريتزيتّو، في مداخلته الثلاثاء، خلال تقديم الإشعار العام الجديد لتمويل المشاريع الوقائية: “تلقيت الأسبوع الماضي شخصياً، مقترحات بخصوص موضوع درجات الحرارة خلال تنفيذ الأعمال الجارية عند تجاوز حرارة الطقس 35، 36، 38 ْم”، مبيناً أن “هذا الموضوع يجب التأكيد عليه”.

وأوضح ريتزيتّو أن “مشكلة التغيّر المناخي تتقاطع مع ظروف سوق العمل، فالشركات التي تعمل في مجالات معينة في ظل وجود تغيرات مناخية كارتفاع درات الحرارة، يمكن أن تخرج من الأمر بطريقة سلبية فيما يتعلق بصحة العمال”.

واختتم عضو مجلس النواب المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، الذي يقود الائتلاف الحاكم، بالقول إن “من الواضح إذن، من وجهة النظر هذه، أن هناك حاجة إلى طرح مقترحات جادة”.